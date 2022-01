Nürnberg

Explosion in Wohnung: Ursache weiter unklar

16.01.2022, 15:25 Uhr | dpa

Nach der Explosion in einer Küche in Nürnberg ist die Ursache für die Verpuffung weiter unklar. Nachbarn der Wohnung hatten am Freitagabend den Notruf gewählt, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Die Feuerwehr fand die Küche teils zerstört vor, Fensterelemente waren herausgerissen und Trümmer nach draußen geschleudert worden. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag soll nun untersucht werden, ob die Explosion durch einen Backofen verursacht wurde.