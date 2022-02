Einsatz in Nürnberg-Südstadt

Mann gegen den Kopf getreten – Mordkommission ermittelt

23.02.2022, 15:04 Uhr | t-online, ads

Ein Polizeiwagen im Einsatz in Nürnberg (Archivbild): Die Polizei sucht nach Personen, die die Tat beobachtet haben. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Nach einer Auseinandersetzung ermittelt die Mordkommission in Nürnberg wegen versuchter Tötung. Ein 48-Jähriger soll einem Mann am helllichten Tag mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Die Ermittler suchen Zeugen.

In der Nürnberger Südstadt hat ein 47 Jahre alter Mann mehrere Tritte gegen den Kopf erlitten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Nach Angaben der Polizei waren die beiden beteiligten Männer am Dienstagnachmittag nahe der Straßenbahnhaltestelle in der Dianastraße aneinandergeraten. Es habe sich eine "heftige Auseinandersetzung" entwickelt, die darin geendet sei, dass der 48-Jährige den 47-Jährigen zu Boden brachte und ihm mehrmals gegen den Kopf trat.

Nach Kopftritten: Mordkommission Nürnberg sucht Zeugen

Der Verdächtige konnte noch vor Ort von hinzugerufenen Einsatzkräften festgenommen werden, so die Polizei Nürnberg. Das 47 Jahre alte Opfer sei zur Behandlung seiner Kopfverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der Mann befinde sich außer Lebensgefahr.

Wegen der höchst gefährlichen Kopftritte werde der Verdacht einer versuchten Tötung untersucht. Die Mordkommission hat daher die Ermittlungen übernommen. Dafür sucht sie Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie können sich unter 0911 2112-3333 melden.