In rund 200 Orten

So schön sind die Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz

16.04.2022, 11:22 Uhr | dpa, t-online

Ein Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz (Symbolbild): Nach zwei Jahren locken die üppig geschmückten Brunnen wieder die Besuchermassen an. (Quelle: imago images)

Nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie werden aus schnöden Brunnen wieder bunte Kunstwerke: In der Fränkischen Schweiz sind die geschmückten Osterbrunnen mit bemalten Eiern und Girlanden aus Tannenzweigen zurück.

In rund 200 Orten locken bunt geschmückte Osterbrunnen in diesem Jahr wieder Touristinnen und Touristen, aber auch viele Tagesausflügler an, so informiert die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz.



Es werden Bustouren oder Wanderungen von Brunnen zu Brunnen angeboten, an einigen Orten gibt es auch Konzerte oder Feste rund um den Osterbrunnen. In den vergangenen beiden Jahren war wegen der Corona-Pandemie in den meisten Dörfern darauf verzichtet worden, die Brunnen zu schmücken.

10.000 Eier am Osterbrunnen in Bieberbach in Mittelfranken

Einer der bekanntesten Brunnen steht in Bieberbach (Lkr. Forchheim). Bis zu 10.000 Eier zierten dort jedes Jahr den Osterbrunnen. Dieses Jahr sollen es rund 7.000 handbemalte Eier sein, die den Brunnen in der Ortsmitte schmücken. Die Einwohner des kleinen Ortes freuen sich über das erneute Aufleben der Tradition: "Es fühlt sich sehr gut an und gibt uns ein Stück Normalität zurück. Jetzt müssen wir abwarten, wie die Besucher reagieren", so Barbara Pickelmann, die Vorsitzende des Heimatvereins.

Mit bunten Ostereiern geschmückt zeigt sich die Osterkrone rund um einen Osterbrunnen (Symbolbild): In die Fränkischen Schweiz kommen ganze Busse gefahren, um dies zu sehen.



So kommt es, dass zur Osterzeit bis zu 20 Busse am Tag in Bieberbach Halt machen. Vorbeigeschaut hat auch Marita Wuttke: "Ich komme aus Niedersachsen und habe so etwas bei uns noch nie gesehen. Ich bin begeistert, das ist einmalig!"

"Diess Brauchtum ist in heutiger Zeit wichtiger denn je"

Der Brauch, an Ostern die Brunnen oder Wasserstellen farbenfroh zu dekorieren, hat seinen Ursprung darin, dass auf den kargen Hochebenen der Fränkischen Schweiz das Wasser in früheren Jahrhunderten ein knappes und kostbares Gut war. Um im Frühjahr das Wasser zu ehren, entstand der österliche Schmuck an den Brunnen. Mittlerweile gibt es in ganz Bayern und auch in anderen Bundesländern Osterbrunnen.

"Dieses Brauchtum ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Gerade beim Wasser wird viel sinnlos verschwendet und verbraucht. Wenn sich die Menschen wieder auf die Wertschätzung besinnen, ist das für alle hilfreich", schildert Pickelmann.