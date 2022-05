Zwei Schwerverletzte nach Doppelunfall in Nürnberg

Bei mehreren Auffahrunf├Ąllen in N├╝rnberg wurden zwei Menschen schwer verletzt. Zun├Ąchst verlief ein Zusammensto├č mit einem Sattelschlepper glimpflich ab, bis ein weiterer Wagen in die Unfallstelle krachte.

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall am Montagabend in N├╝rnberg schwer verletzt worden. Ein Auto fuhr in eine Unfallstelle, wobei eine 43-j├Ąhrige Frau sowie ihr 20-j├Ąhriger Sohn durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei am sp├Ąten Abend mitteilte.