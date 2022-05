37-Jähriger stürzt in Kanal und stirbt

In Erlangen ist ein Mann in den Main-Donau-Kanal gest├╝rzt und in der Folge gestorben. Die Gr├╝nde f├╝r den Sturz sind bislang unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ein 37-J├Ąhriger ist in der Schleuse Erlangen in den Main-Donau-Kanal gest├╝rzt und gestorben. Der Mann geh├Ârte zu der Besatzung eines Motorschiffs, das am Mittwoch in der Schleuse anlegte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.