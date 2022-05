Kiel-Gegner Nürnberg verlängert Vertrag mit Coach Klauß

Der 1. FC N├╝rnberg reist entspannt zum Zweitligaspiel bei Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Die Franken und Trainer Robert Klau├č haben ihre Zusammenarbeit ├╝ber die kommende Saison hinaus verl├Ąngert. "Wir glauben, dass der eingeschlagene Weg ein guter ist. Wir sehen, dass eine Entwicklung stattfindet, die uns freut", sagte Sportvorstand Dieter Hecking am Freitag.

Klau├č war 2020 nach Franken gekommen. Nach Rang elf in der Spielzeit 2020/21 durfte der FCN in dieser Saison der 2. Fu├čball-Bundesliga lange auf den Aufstieg hoffen und ging den vorletzten Spieltag als Tabellensechster an. "Der Verein und die Mannschaft haben Potenzial - wir sind noch nicht am Ende", sagte Klau├č.