Stadt spendet hundert Verstärker für Nürnberger Musikszene

Hundert Verst├Ąrker hat die Stadt N├╝rnberg an die Musikszene der Stadt gespendet. Die Anlagen im st├Ądtischen Max-Morlock-Stadion seien mit neuen Verst├Ąrkern ausgestattet worden, hei├čt es in einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag. Die alten Ger├Ąte sollen nun gemeinsam mit der Musikzentrale N├╝rnberg (MUZ) an Kulturschaffende in der Stadt gespendet werden. "Die Verst├Ąrker-Aktion des Stadions gibt den Kreativschaffenden zur richtigen Zeit Anschub und Schwung, verbunden mit dem sch├Ânen Sinnbild, jetzt gut verst├Ąrkt aus dem Lockdown in den Fr├╝hling starten zu k├Ânnen", so Sebastian Wild, Gesch├Ąftsf├╝hrer der MUZ.