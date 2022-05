Aktualisiert am 12.05.2022 - 18:53 Uhr

Aktualisiert am 12.05.2022 - 18:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Zwangsräumung hat in Nürnberg zur Festnahme geführt: Bei einem 74-Jährigen waren zahlreiche Waffen, unter anderem Kriegswaffen, gefunden worden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Bei einer Zwangsräumung in Nürnberg hat eine Gerichtsvollzieherin mehrere Waffen bei einem 74-Jährigen gefunden. Sie alarmierte daraufhin am Dienstag die Polizei, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Donnerstag mitteilte.