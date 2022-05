Wie sich der Flughafen Nürnberg auf Extremwetter vorbereitet

Was aber, wenn sich der Flieger w├Ąhrend des Unwetters in der Luft befindet? Dann obliegt die Entscheidung dem Piloten, antwortet Albrecht. Er entscheidet dann, ob er die Maschine trotzdem landet, die Wolken umfliegt oder in der Luft abwartet. Unterst├╝tzung und Wetter-Updates erh├Ąlt er von der Flugsicherung am Boden.