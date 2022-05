Erneut Unwetterwarnung f├╝r den S├╝den und Westen Deutschlands: Am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern. Was auf N├╝rnberg zukommt ÔÇô Tornados nicht ausgeschlossen.

Erst vor wenigen Tagen zogen heftige St├╝rme ├╝ber Deutschland hinweg. Am Freitagabend traf es unter anderem N├╝rnberg besonders heftig. Es kam zu orkanartigen B├Âen, Starkregen und Gewittern.

Die Bilanz: Beim Einsturz einer Holzh├╝tte am Brombachsee wurden 14 Personen verletzt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatten die Menschen wegen des Unwetters Schutz in der rund 105 Quadratmeter gro├čen H├╝tte gesucht. Diese st├╝rtzte dann aus ungekl├Ąrter Ursache ein. Ansonsten wurden die Feuerwehren in Franken bei der Gewitterserie zu vielen hundert Eins├Ątzen wegen umgest├╝rzter B├Ąume, abgedeckter D├Ącher und Stra├čensperrungen gerufen. Vielerorts sind die Sch├Ąden noch frisch.