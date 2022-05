17 Verletzte bei Massen-Crash auf A9

Aktualisiert am 30.05.2022 - 09:44 Uhr

Ein 71-jĂ€hriger Mercedes-Fahrer hat auf der A9 in Oberfranken einen schweren Unfall ausgelöst. Er donnerte mit Tempo 220 ĂŒber die Autobahn – und konnte dann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Schwerer Unfall in Oberfranken: Ein 71-jĂ€hriger Autofahrer hat am Sonntag auf der A9 einen Auffahrunfall mit 17 Verletzten verursacht – der Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Das teilte die Polizei am spĂ€ten Sonntagabend mit. Zuerst war sogar von Lebensgefahr die Rede.