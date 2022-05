Falsche Polizisten pr├╝geln Jugendlichen in Klinik

Vier junge M├Ąnner haben in N├╝rnberg einen 17-J├Ąhrigen brutal zusammengeschlagen. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus ÔÇô und traten dem Jugendlichen gegen den Kopf, als dieser schon am Boden lag.

Die Polizei N├╝rnberg sucht nach Zeugen einer Pr├╝gel-Attacke. Wie die Beamten am Montag mitteilten, ist in der Nacht zu Samstag ein 17-J├Ąhriger von vier jungen M├Ąnnern an der W├Âhrder Wiese ├╝berfallen worden.