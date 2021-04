"Bringen Sie sich in Sicherheit"

"Querdenker" bewerfen ARD-Reporter mit Steinen

03.04.2021, 19:30 Uhr | lw, t-online

Ohne Abstand und Masken: In Stuttgart demonstrieren Tausende "Querdenker" gegen die Corona-Maßnahmen. (Quelle: Reuters)

Querdenken-Demo in Stuttgart: Andrang größer als erwartet

In Stuttgart zogen am Ostersamstag Tausende Menschen durch die Straßen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Einige Teilnehmer attackierten Journalisten.

Bei der "Querdenken"-Demo in Stuttgart mit mehr als 10.000 Menschen haben mehrere Teilnehmer Journalisten angegriffen. Ein ARD-Reporter wurde während einer Live-Schalte mit Steinen beworfen. Die Übertragung musste gestoppt werden, wie in einem Video zu sehen ist.



"Jetzt werden hier Steine geworfen, ich glaube, wir müssen die Liveschalte abbrechen", sagte der Reporter. "Bringen Sie sich in Sicherheit", entgegnete sein Kollege.

Ein anders Video zeigt, wie Demo-Teilnehmer das ARD-Fernsehteam beleidigen. "Lügenpresse" und "Abschaum" rufen die Menschen. Auf Twitter kursierten zudem Aufnahmen, auf denen ein Demonstrant versuchte, einen Journalisten zu schlagen. Die Polizei teilte daraufhin mit, dass man den mutmaßlichen Täter identifiziert habe.

Bei den Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie trug der überwiegende Teil der Menschen keine Masken und hielt sich nicht an die geforderten Abstände. Mehrere Gegendemonstrationen waren unterwegs. Lesen Sie hier mehr zu den Geschehnissen in Stuttgart am Ostersamstag.