Stuttgart

Kretschmann weiht London-Vertretung ein

08.11.2021, 21:18 Uhr | dpa

Mit einer eigenen Vertretung in London will das Land Baden-Württemberg nach dem Brexit um Partner und Investitionen werben. "Wir wollen alles tun, damit die guten Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und dem Vereinigten Königreich auch unter neuen Bedingungen gut bleiben: eng und freundschaftlich, langfristig ausgerichtet und belastbar", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Montagabend in der britischen Hauptstadt.

"Großbritannien gehört zu den wichtigsten Handels- und Forschungspartnern unseres Landes", sagte Kretschmann. "Wir wollen nicht, dass der Brexit daran etwas ändert. (...) Deshalb müssen wir uns noch mehr reinhängen, damit es auch so bleibt." Der Informations- und Gesprächsbedarf für die Unternehmen sei groß, zumal sich wichtige Bestimmungen etwa zu Zoll, Einreisen oder Zertifizierungen mit dem britischen EU-Austritt geändert hätten.

Zudem solle die Zusammenarbeit bei Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz, neuer Mobilität und emissionsfreien Autos gestärkt werden, betonte der Grünen-Politiker zur Eröffnung des "Baden-Württemberg - UK Office". "Für all diese Themen wird das neue Office Ansprechpartner, Anlaufstelle und Anker sein."

Die Repräsentanz in London ist die zehnte Auslandsvertretung von Baden-Württemberg. Außerdem ist der Südwesten unter anderem in der US-Metropole San Francisco, in Indien und Israel vertreten.