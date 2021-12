Stuttgart

Südwest-CDU nominiert Klimaexperte Jung als Bundesvize

04.12.2021, 11:57 Uhr | dpa

Die baden-württembergische CDU hat ihren Klimaexperten Andreas Jung als neuen Bundesvize nominiert. Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag soll im Bundesvorstand Nachfolger von Thomas Strobl werden, teilte die Südwest-CDU am Samstag in Stuttgart mit. Das Landesvorstand habe ihn am Freitagabend einstimmig für den Vize-Posten nominiert. Der 46-jährige Konstanzer Jung war auch als Klimaexperte im "Zukunftsteam" des gescheiterten Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet gewesen.

Beim Bundesparteitag im Januar will die CDU nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl eine neue Führung wählen. Als Parteichefs bewerben sich der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz, der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun sowie der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Landeschef Strobl (61) sagte zur Kür von Jung: "Wir sind gerade mittendrin in der Neuaufstellung der CDU. Als zweitgrößter Landesverband werden wir dazu einen starken Beitrag leisten - inhaltlich und personell." Jung stehe mit seiner politischen Arbeit für Nachhaltigkeit. Jung, der auch Chef der baden-württembergischen Landesgruppe in der Unions-Fraktion ist, erklärte, die Erneuerung der CDU brauche "auch die Kraft des Südens". Er forderte: "Die Aufforstung unserer Klimapolitik muss weiter gehen."