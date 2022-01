Stuttgart

Lucha: Impfpflicht über Stichproben kontrollieren

24.01.2022, 19:21 Uhr | dpa

Eine allgemeine Impfpflicht soll aus Sicht der Landesregierung zunächst nur mit Stichprobenkontrollen durchgesetzt werden. "Es gibt in Deutschland auch eine Gurtpflicht, aber keinen Sensor, der alle, die sich nicht anschnallen, an die Bußgeldstelle meldet", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Montagabend in einem digitalen Fachgespräch zur Einführung einer Impfpflicht. Es sollte aber trotzdem nicht dauerhaft bei Stichprobenkontrollen bleiben. Parallel zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht müsse ein Impfregister aufgebaut werden.

Ein Verstoß gegen die Impfpflicht sollte eine Ordnungswidrigkeit darstellen, sagte Lucha. Härtefälle könnten dabei berücksichtigt werden. Er bekräftigte, dass es nicht um einen Impfzwang gehe. Man könne auch überlegen, eine sogenannte Erzwingungshaft dabei ausdrücklich auszuschließen. Dadurch werde verhindert, dass man wegen des Nichtbezahlens seines Bußgelds in Haft kommen kann.