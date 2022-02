Stuttgart

Sturmtief "Ylenia": Keine größeren Schäden im Südwesten

17.02.2022, 06:46 Uhr | dpa

Sturmtief "Ylenia" hat in Baden-Württemberg Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Größere Schäden gab es aber nicht, wie mehrere Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilten. Viele Bäume stürzten um und fielen auf Straßen. Im Landkreis Heilbronn fuhren zwei Autos über umgefallene Bäume. Verletzt wurde niemand. An einigen Orten stürzten zudem Bauzäune und Mülltonnen um.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Orkanböen in Teilen Baden-Württembergs in der Nacht zu Donnerstag sowie am Freitag. Vor allem im Schwarzwald sei oberhalb von 800 Metern mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. In den Hoch- und Gipfellagen sollen sogar Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern möglich sein.