Stuttgart Polizei-Eklat: Strobl soll Dienstgeheimnisse verraten haben Von dpa 04.05.2022 - 01:54 Uhr Lesedauer: 1 Min. Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-W├╝rttemberg, spricht im Landtag. (Quelle: Bernd Wei├čbrod/dpa/Archiv/dpa-bilder)

Im Zusammenhang mit den Sex-Vorw├╝rfen gegen einen hochrangigen Polizisten muss Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch (08.00) in einer nicht-├Âffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses Rede und Antwort stehen. Konkret geht es darum, dass sein Ministerium ein offizielles Schreiben des Anwalts des Polizisten an eine Zeitung weitergereicht hat. Die Opposition wirft Strobl die Weitergabe von Dienstgeheimnissen an die Presse vor.

Worum geht es in dem Fall? Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit November wegen des Verdachts der sexuellen Bel├Ąstigung gegen einen f├╝hrenden Polizisten Baden-W├╝rttembergs. Der Mann soll eine Hauptkommissarin in einem Videochat mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken bel├Ąstigt haben.

Weil das Schreiben eines Rechtsanwalts des beschuldigten Polizisten an das Innenministerium an die ├ľffentlichkeit gelangte, wurde die Staatsanwaltschaft auch in der Sache aktiv. Das Innenministerium hatte daraufhin einger├Ąumt, das Schreiben "in Abstimmung mit der Hausspitze gegen├╝ber einem einzelnen Journalisten" ├Âffentlich gemacht zu haben.