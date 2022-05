Gewerkschaft: "Wäre Strobl Polizist, wäre er suspendiert"

Stuttgart Gewerkschaft: "W√§re Strobl Polizist, w√§re er suspendiert" Von dpa 06.05.2022 - 05:46 Uhr Lesedauer: 2 Min. Thomas Strobl (CDU, M), Innenminister von Baden-W√ľrttemberg. (Quelle: Marijan Murat/dpa/dpa-bilder)

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat das Verhalten von Innenminister Thomas Strobl in der Aff√§re um sexuelle N√∂tigung gegen einen ranghohen Polizisten scharf kritisiert. "W√§re Innenminister Strobl ein Polizist, h√§tte ihn das Innenministerium schon suspendiert und man h√§tte eine Pressemitteilung herausgegeben, die eine R√ľckkehr sehr schwer gemacht h√§tte", sagte Landeschef Ralf Kusterer der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Mit Blick auf die R√ľcktrittsforderungen der Opposition erkl√§rte der Gewerkschafter, er habe "Verst√§ndnis f√ľr die politischen Bewertungen in der Causa Strobl".

Kusterer begr√ľ√üte die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Strobl wegen der Weitergabe eines Schreibens des Anwalts des beschuldigten Beamten an die Presse. Man k√∂nne den Eindruck gewinnen, "dass die Unschuldsvermutung im Innenministerium nichts gelte". Kusterer sagte: "Der Vertrauensverlust in der Polizei aber auch bei den B√ľrgerinnen und B√ľrgern wirkt schwer." Er pl√§dierte daf√ľr, dem Innenministerium das Disziplinarverfahren gegen den hohen Beamten zu entziehen und am besten dem Staatsministerium zu √ľbertragen.

Kusterer sagte weiter, er gehe davon aus, dass die Anklagebeh√∂rde auch andere Rechtsverst√∂√üe pr√ľfe, die bisher noch nicht genannt worden seien. "In der Tat sind die Vorg√§nge im Innenministerium seit geraumer Zeit mehr als nur dazu geeignet, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu ersch√ľttern." Es gebe gro√üe Zweifel an der gesamten Personalpolitik im Innenministerium bis hin zur Besetzung von Spitzenfunktionen. Als Beispiel nannte der Gewerkschafter die sogenannte Beurteilungskonferenz im Innenministerium, um die es auch am Mittwoch im Innenausschuss gegangen sei. Man habe den Eindruck, "dass da einiges nicht mit rechten Dingen zugeht".