Untersuchungsausschuss soll Strobl in die Zange nehmen

Es ist einer dieser Tage, an dem sich die Ereignisse ├╝berschlagen: Der Landtag wird die Aff├Ąre um Innenminister Thomas Strobl (CDU) und ein von ihm durchgestochenes Anwaltsschreiben in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Das haben die Fraktionen von SPD und FDP am Dienstag beschlossen - die Regierungsfraktionen k├Ânnen die Einsetzung des Ausschusses trotz Mehrheit nicht verhindern. Der Ausschuss soll auch die Bef├Ârderungspraxis und das Thema sexuelle Bel├Ąstigung bei der Polizei unter die Lupe nehmen. Gr├╝ne und CDU sagten bereits zu, sich an der Aufkl├Ąrung beteiligen zu wollen. Das Thema d├╝rfte bereits am Mittwoch im Landtag debattiert werden. Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann bezeichnet die Aff├Ąre um Strobl am Dienstag als "politische Belastung".