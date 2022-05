Arbeitsminister der G7 treffen sich in Wolfsburg

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seine Kolleginnen und Kollegen aus den sieben f├╝hrenden westlichen Industriestaaten (G7) f├╝r Dienstag zu einer Tagung nach Wolfsburg eingeladen. Es soll in der VW-Stadt vor allem um den Wandel in der industriellen Arbeitswelt gehen.

Diskutiert werden d├╝rften au├čerdem die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie Ma├čnahmen der G7-Staaten zur Integration Gefl├╝chteter in die nationalen Arbeitsm├Ąrkte. Auch ├╝ber Arbeitsschutzstandards in internationalen Lieferketten und ├╝ber Gesundheit am Arbeitsplatz wollen die Fachpolitikerinnen und -politiker zusammen mit EU-Sozial- und -Besch├Ąftigungskommissar Nicolas Schmit sprechen.