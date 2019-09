LIVEDie Sport-Woche im Blog

Wuppertal Greyhounds gewinnen Bergisches Derby

30.09.2019, 10:01 Uhr | t-online.de

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Richtig gut lief es auch für die Tänzerinnen des TSA-ASV Wuppertal: Bei der Qualifikationen zur WM der Kinder/Jugend/Erwachsene Soli, Duos und Smallgroups Modern/Jazz in Dresden gab es reihenweise Medaillen für die Wuppertaler. Besonders erfolgreich war Helene Larsen, die gleich fünfmal (!) Gold gewann. Herzlichen Glückwunsch!

Das Sportwochenende lief aus Wuppertaler Sicht durchwachsen. Der Wuppertaler SV verlor am Samstag gegen den Bonner SC mit 1:2 und steht in der Tabelle jetzt nur noch auf Rang 12. Den Spielbericht finden Sie hier... Deutlich besser lief es hingegen für die American Footballer der Wuppertal Greyhounds die das Bergische Derby in der Oberliga NRW gegen Remscheid Amboss mit 21:7 für sich entscheiden konnten.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Wuppertal wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.



