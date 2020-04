Mehr Genese in Wuppertal

Corona-Kurve flacht trotz Neuinfektionen leicht ab

07.04.2020, 11:44 Uhr | t-online.de

In Wuppertal steigen zwar die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus immer noch an. Doch da sich mehr Menschen von Covid-19 erholen, flacht die Kurve etwas ab.



Trotz einiger Dutzend Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wuppertal ist die Stadtspitze vorsichtig optimistisch, was die Ausbreitung des Virus in der bergischen Metropole angeht. Das berichtet die "Westdeutsche Zeitung". Doch Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) mahnt in dem Blatt: "Es ist noch ein langer Weg."

Dass die Stadtspitze dennoch leicht optimistisch ist, zeigt sich in den aktuellen Zahlen gut. Denn zwar sind im Vergleich zum Vortrag mit insgesamt 383 Infizierten 29 Menschen zusätzlich mit dem Coronavirus infiziert worden. Doch die Anzahl der Genesenen, die die Stadt extra auflistet, machte einen Sprung von 85 am Montag auf 122 am Dienstag. Das sind also 37 Menschen mehr, die sich von Covid-19 erholt haben.

Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten in Wuppertal bei 252, was im Vergleich zum Vortag ein Minus von zehn entspricht. Damit flacht die Kurve in Wuppertal leicht ab. Dennoch zeigt sich, dass die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus "zwingend notwendig" sind, wie Sozialdezernent Stefan Kühn der "WZ" sagt. Denn: Inzwischen sind zehn Menschen in Wuppertal an Covid-19 gestorben.