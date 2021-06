Säugling im Krankenhaus

Explosion in Wuppertaler Wohnung

16.06.2021, 08:10 Uhr | t-online

Rettungswagen der Feuerwehr während Fahrt (Archivbild): In Wuppertal hat es eine Explosion in einer Wohnung gegeben. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Feuerwehreinsatz in Wuppertal: In einer Wohnung hat es eine Explosion mit Verletzten gegeben. Sechs Einsatzwagen waren vor Ort.

In der Heckinghauser Straße in Wuppertal ist es am Dienstagmittag zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 15.10 Uhr zu dem dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus alarmiert. In einer Wohnung hatte es demnach eine Detonation gegeben, sodass sie in Brand geriet.



Neun Personen wurden daraufhin vom Rettungsdienst untersucht. Drei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, darunter ein Säugling. Zuvor hatten die Einsatzkräfte das Haus evakuiert.

Das Haus ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht mehr bewohnbar. Über die Brandursache kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.