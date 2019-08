Täter warteten in Wohnung

90-Jähriger in Essen brutal ausgeraubt

07.08.2019, 17:51 Uhr | tme, t-online.de

Streifenwagen der Polizei: In Essen ist ein Rentner brutal überfallen worden. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

In Essen ist ein 90-jähriger Rentner offenbar brutal überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter sollen den Senioren in seiner Wohnung überrascht haben.

In Essen ist in der Nacht zu Mittwoch offenbar ein 90-Jähriger in seiner Wohnung im Stadtteil Freisenbruch niedergeschlagen, gefesselt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von t-online.de sagte, sollen zwei bis drei Täter bereits auf den Rentner gewartet haben, als er kurz nach Mitternacht nach Hause kam.

Die mit schwarzen Sturmhauben maskierten Männer sollen dann auf den 90-Jährigen eingeschlagen und ihn geknebelt und gefesselt haben. Sie bedrohten den Mann mit einem Messer und wollten wissen, wo er sein Geld versteckt habe, so die Polizeisprecherin weiter. Als der Rentner nicht reagierte, sollen sie erneut auf ihn eingeschlagen haben, bis der Mann bewusstlos wurde. Die Täter nahmen ihm dann offenbar die Brieftasche ab.

Flucht zu den Nachbarn

"Als er wieder zu sich kam, flüchtete er zu einem Nachbarn", so die Polizeisprecherin. Dieser rief die Polizei. "Trotz sofort eingeleiteter Fahndung im Nahbereich konnten wir keine Täter festnehmen", hieß es weiter. "Wir hoffen jetzt auf Zeugenhinweise."







Der Rentner konnte nach kurzer ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Aus seiner Wohnung wurde außer der Brieftasche nach Polizeiangaben nichts entwendet.