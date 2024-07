Rund zwei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra ein Bad in der Seine genommen. Aufnahmen im Fernsehsender BFMTV zeigten die Ministerin am Samstag in einem Ganzkörperanzug unweit der Pont des Invalides im Zentrum der Hauptstadt, in deren Nähe olympische Wettkämpfe stattfinden sollen. Noch immer ist unklar, ob die Wasserqualität zum Start der Spiele am 26. Juli gut genug sein wird.