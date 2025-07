Kontra

Das ist kein "Aufbruch". Das ist Irrsinn

Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt! Diesen Satz kennt jeder. Er ist sozusagen das Blaulicht auf dem Kopf des Mediziners und Ausdruck einer gewissen Hybris dieses Berufsstandes zugleich. Lassen Sie uns durch, wir sind vom Film! – so gebärden sich allerorten die Konvois aus Filmteams, die ganze Straßenzüge für ihr Tun mit ihren Trucks und Cateringfahrzeugen lahmlegen und alle Autos, die im Weg stehen, auf Kosten der Besitzer abschleppen lassen dürfen. Die Hochfahrenheit der Filmbranche sucht ihresgleichen.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die diversen Tröpfe von Staatsgeldern, an denen sie hängt, ihr vorgaukeln, systemrelevant zu sein. Jeder Abspann eines Films besteht aus einer Girlande an genannten Fördertöpfen, die die Produzenten des Streifens erfolgreich angezapft haben: von Bundesländern, Städten oder Stiftungen. Auf etwa 500 Millionen Euro im Jahr beläuft sich die Gesamtsumme. Und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die Summe, die der Bund zuschießt, gerade von 130 Millionen auf 250 Millionen Euro ab 2026 erhöht. "Soundtrack eines Aufbruchs", nennt der gelernte Journalist und Wortartist Weimer das Unterfangen.

Das ist aber kein Aufbruch. Das ist Unsinn. Finanzminister Lars Klingbeil hat eben erst verkündet, dass vom kommenden Jahr an jeder Cent umgedreht werden muss – Steuererhöhungen nicht mehr ausgeschlossen sind. Und Weimer wirft die doppelte Kelle Kamellen vom Wagen. Man könnte Schnappatmung bekommen. Diese Filmförderung ist an sich schon zu hinterfragen – das ist private Wirtschaft, wieso gibt es eigentlich keine Buchförderung im großen Stil? Und wenn es sie schon gibt, dann müsste der Bund oder das Land oder sonst eine Filmförderei als Investor betrachtet werden. Heißt: Hinterher wird bei einem Kassenschlager nicht nur das Fördergeld wie beim Bafög zurückgezahlt. Sondern der entsprechende Anteil am Gewinn gleich mit, den bisher die Filmbranche allein einsackt. Miese macht der Staat, Reibach die Produktionsfirma, das muss aufhören. Nur so ließe sich diese Filmförderung ganz gleich in welcher Höhe überhaupt noch begründen.