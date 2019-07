Name sorgt für Verwirrung

Sohn von John Lennon flog bei Rammstein raus

11.07.2019, 08:38 Uhr | dpa, t-online.de, sah

Rammstein-Sänger Till Lindemann hat kurzen Prozess gemacht: Bei einem Festival hat er den Sohn von John Lennon aus dem Backstagebereich geworfen. Grund: Er hat den Namen falsch verstanden.

Der Sohn von "Beatles"-Star John Lennon und dessen Frau Yoko Ono heißt Sean Lennon. Das wurde ihm bei einem Rammstein-Auftritt zum Verhängnis. Denn weil er sich beim Vornamen des 43-jährigen Musikers verhört hat, hat Rammstein-Sänger Till Lindemann ihn aus dem Backstagebereich der deutschen Martial-Rocker geworfen.



"Schwierig ist es ja generell, wenn man der Junior oder der Sohn von berühmten Leuten ist. Das wünsche ich wirklich keinem", sagte der 52-jährige Rammstein-Keyboarder Christian "Flake" Lorenz am Dienstagabend während seiner rbb-"Sendung" auf Radioeins.

Sohn von John Lennon fliegt bei Rammstein raus

Sean Lennon: Der Sohn von John Lennon und Yoko Ono musste den Backstagebereich von Rammstein verlassen. (Quelle: Stephen Groves/AP/dpa)



"Ich habe auf 'nem Festival mal den Sohn von John Lennon kennengelernt, der heißt dummerweise Sean Lennon", erzählte Lorenz während der von ihm gestalteten zweistündigen Sendung. "Der hat da 'ne Band gehabt, die hat auch gespielt und war gar nicht mal so übel."

Lennon sei dann allerdings bei Rammstein rausgeflogen. "Till hat erzählt: "Da kam so ein komischer Studententyp ins Backstage rein, und da frage ich ihn, wer er ist und was er will, und da sagt er, er ist John Lennon. Da sag ich: Verarschen kann ich mich allein" – und hab ihn rausgeschmissen", erinnerte sich Lorenz. "Der Arme, das ist ja sein Pech: erstens der Sohn von John Lennon sein und dann noch Sean heißen – das ist natürlich fies."







Die Musiker hatten Ende Juni eine Verlängerung der laufenden "Europe Stadion Tour 2019" ins kommende Jahr angekündigt. Auftritte von Rammstein sind 2020 in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg sowie in der Heimatstadt der Band Berlin vorgesehen.