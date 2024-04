Ein Gericht in New York hat am Donnerstag die Verurteilung Harvey Weinsteins wegen Vergewaltigung im Jahr 2020 aufgehoben und der Berufung des 72-Jährigen stattgegeben. Das berichtet unter anderem ABC News. Zur Begründung verwiesen die Richter am Donnerstag auf Verfahrensfehler während des Prozesses, wodurch Harvey Weinstein benachteiligt worden sei. Der Richter ordnete eine Neuverhandlung an.