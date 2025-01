Model aus Palm Beach Trumps Sohn zeigt sich mit neuer Frau – diese sorgt für Wirbel

Von t-online , cc Aktualisiert am 02.01.2025 - 08:25 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump junior bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona im vergangenen November. (Quelle: Go Nakamura/Reuters)

News folgen Artikel teilen

Der Sohn des US-Präsidenten heißt auch Donald. Trump junior zeigte sich nun mit neuer Begleitung. Um die Frau ranken sich pikante Gerüchte.

Ihr Tierkreiszeichen sei Schütze, ließ Bettina Anderson vor einer Weile ihre Follower auf der Plattform Instagram wissen. Dazu stellte sie ein Bild von sich ein, das die 38-Jährige in einem recht spartanischen Outfit zeigt. Im tief dekolletierten Häschenkostüm sitzt Anderson neben einem älteren, kurzbehosten Herren, der an einer Zigarre zieht.

Und als ob die Parallelen zur Ästhetik der "Playboy"-Bildstrecken nicht offensichtlich genug wären, schrieb das Model zu dem Bild: "Die Tatsache, dass mein Horoskop Schütze ist, sollte euch eigentlich mehr sagen, als ihr wissen müsst." Was die Wahl ihrer Partner angeht, trifft Anderson immer ins Schwarze, sollte das wohl heißen.

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Wenn Anderson nicht gerade in sozialen Medien freizügige Posen einübt, macht sie Werbung für Unterwäsche, Bademode und teure Designerkleider. Doch derzeit ist das Model aus Palm Beach, Florida, aber noch wegen etwas anderem im Gespräch: ihrer vermeintlichen Beziehung zu Donald Trump Jr. Wie amerikanische und britische Medien berichten, soll der älteste Trump-Sohn die 38-Jährige aus Florida schon seit Monaten zum Stelldichein treffen.

Die "Daily Mail" veröffentlichte vor einigen Wochen Bilder, die die beiden Hand in Hand vor einer Bar in Palm Beach zeigen. Auch sollen innige Küsse ausgetauscht worden sein, wie die "Mail" wusste. An dem betreffenden Wochenende hatte Anderson Geburtstag.

Auch war Anderson erst vor wenigen Tagen in Mar-a-Lago anwesend, der Residenz des Trump-Clans, und feierte mit dem designierten US-Präsidenten und dessen Familie das Weihnachtsfest. Auf Bildern von der Veranstaltung war zu sehen, wie Anderson neben der designierten First Lady Melania und Trumps jüngstem Sohn Barron sitzt.

Die daraufhin erneut aufblühenden Spekulationen, Anderson sei nun als die neue Frau an der Seite des 46-Jährigen offenbar auch im engsten Familienkreis der Trumps eingeführt worden, kommentierte sie selbst mit den Worten: "Sollen sie doch lügen. Lass sie manipulieren. Lass sie reden. Sei einfach still, denn wenn Gott auf deiner Seite ist, wer kann sich dann gegen dich stellen?". So berichten es jedenfalls US-Medien unter Berufung auf die Instagram-Story, die jedoch inzwischen gelöscht wurde.

Schickt Trump seine Schwiegertochter in spe in die Wüste?

Für Wirbel sorgte auch die Tatsache, dass just nach dem Auftauchen der ersten Paparazzi-Fotos von Trumps Sohn und Anderson Trump senior eine viel beachtete Ankündigung machte. Nicht mal 24 Stunden nach dem Auftauchen der innigen Fotos, auf denen Donald junior und Anderson Händchen halten, ließ der künftige US-Präsident verlauten, dass er Kimberley Guilfoye einen wichtigen Posten in seiner künftigen Regierung anvertrauen werde. Die Verlobte seines Sohnes soll bald Botschafterin in Griechenland werden.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Da klappten nicht nur bei politischen Beobachtern in Washington die Kinnladen herunter. Dass der Präsident seine Schwiegertochter in spe ausgerechnet ins EU-Ausland beordert, sorgte nicht gerade dafür, dass die Gerüchteküche den Dienst einstellte. Im Gegenteil: "Er schickt sie [Guilfoye] in das am weitesten entfernte Land, das gerade zur Verfügung war", wie unter anderem US-Talkshowmaster Jimmy Kimmel genüsslich feststellte. "Was für eine Familie. Er [Donald Trump] lässt inzwischen ja mehr Verwandte für sich arbeiten, als ich in meiner Show angestellt habe".