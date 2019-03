"Freundship"

Tote-Hosen-Sänger Campino ist jetzt Brite

25.03.2019, 18:43 Uhr | dpa, mho, t-online.de

Campino ist nun auch Brite. Am Montag fand in der britischen Botschaft in Berlin eine Zeremonie für ihn statt. Man freut sich über den neuen Landsmann.

Nach Angaben der Botschaft gab es am Montag in Berlin eine entsprechende Zeremonie für Campino, mit Eid und Urkunde zur britischen Staatsbürgerschaft. Selbstverständlich war der Sänger der Toten Hosen dafür angereist.

An Tagen wie diesem liebe ich meinen Job. Ich hatte heute das Vergnügen, die Einbürgerungsfeier für meinen Freund und nun auch Landsmann #Campino vorzunehmen! #Freundship 🇬🇧🇩🇪

📸Ivana Ross-Brookbank/British Embassy pic.twitter.com/Qx4EGX3WqN — Sir Sebastian Wood (@SebWoodFCO) March 25, 2019

Der Botschafter Sir Sebastian Wood veröffentlichte auf Twitter auch ein Beweisfoto, das ihn beim Händeschütteln mit Campino zeigt. "An Tagen wie diesem liebe ich meinen Job. Ich hatte heute das Vergnügen, die Einbürgerungsfeier für meinen Freund und nun auch Landsmann Campino vorzunehmen!", schreibt er dazu und versieht seine Worte mit dem Hashtag "#Freundship" sowie einer britischen und einer deutschen Flagge.







Der Düsseldorfer Musiker sei als Sohn einer englischen Mutter sozusagen "schlafender Brite" gewesen, heißt es von der Botschaft. Was den 56-jährigen Campino nun zu dem Schritt bewogen hat, bleibt zunächst offen.