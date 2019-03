Kurz vor ihrem Geburtstag

Tierfilmer-Witwe Inge Sielmann ist gestorben

26.03.2019, 19:46 Uhr | dpa, JSp, t-online.de

Inge Sielmann ist tot. Die Witwe des international bekannten Tierfilmers Heinz Sielmann starb bereits am Montag im Alter von 88 Jahren in München.

Am 28. April wäre Inge Sielmann 89 Jahre geworden. Jetzt starb sie nur kurz vor ihrem Geburtstag, wie die von Inge und Heinz Sielmann gegründete Heinz Sielmann Stiftung am Dienstag im niedersächsischen Duderstadt mitteilte.

Sie war auch beruflich Heinz Sielmanns Partnerin

Inge Sielmann, die aus Hamburg stammt, unterstützte ihren Mann von Anfang an bei seinen Filmprojekten. Sowohl bei der Vorbereitung der Filmreisen als auch bei der Sichtung des Rohmaterials arbeitete sie mit und führte die Geschäfte seiner Filmfirma, wenn er für Dreharbeiten rund um den Globus unterwegs war. Beide brachten Artenvielfalt aus fünf Kontinenten in die Wohnzimmer und schufen ein Bewusstsein für den Natur- und Artenschutz.

Inge und Heinz Sielmann: Die beiden waren fast 60 Jahre verheiratet. (Quelle: imago/STAR-MEDIA)



Inge Sielmann mit zahlreichen Preisen geehrt

Die 1994 von dem Paar gegründete Naturschutzstiftung machte es sich unter anderem zum Ziel, Kinder und Jugendliche an einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt heranzuführen. Als erste private Stiftung erwarb sie ehemalige Truppenübungsplätze und Bergbauflächen, um sie langfristig für den Naturschutz zu sichern. Inge Sielmann wurde für ihr Engagement für den Naturschutz mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Umweltpreis. In Duderstadt plant die Stiftung am 26. April eine Trauerfeier.







Inge und Heinz Sielmann heirateten 1948. Der Tierfilmer starb bereits 2006 im Alter von 89 Jahren. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Inge Sielmann den Vorsitz des Stiftungsrates. In Göttingen gründete sie außerdem einen Kindergarten, der auf den Umgang der Kleinen mit der Natur besonders großen Wert legt.