Nach schwerem Krebsleiden

DSDS-Gewinner Alphonso Williams stirbt mit 57 Jahren

13.10.2019, 17:08 Uhr | rix, t-online.de

Am Donnerstagabend meldete sich zum ersten Mal seine Familie zu seinem gesundheitlichen Zustand zu Wort. Zwei Tage später ist Alphonso Williams tot. Der DSDS-Sieger hat mit 57 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.

Alphonso Williams ist tot. Der Strahlemann von DSDS ist am Samstag im Kreise seiner Liebsten gestorben. Das bestätigte seine Familie am Sonntag auf Instagram. Zu einem Bild, das den Sänger zeigt, schrieb sie: "Uns fehlen die Worte. Wir können nicht beschreiben, was wir gerade fühlen und hoffen immer noch, dass wir nur träumen."

"Es wurde uns nicht nur ein großartiger Entertainer und Sänger genommen, sondern auch einen liebender, warmherziger sowie fürsorglicher Ehemann und Familienvater." Alphonso Williams hinterlässt seine Frau Manuela und die zwei gemeinsamen Kinder, den 31-jährigen Raphael und die 16-jährige Franziska.



"Jetzt hat der Himmel einen glitzernden Stern gewonnen"

"Dieser starke Mann hat monatelang gekämpft, sich nicht einmal darüber beschwert und das Beste draus gemacht. So wie wir ihn kennen." Ihr Statement beendete die Familie mit: "Jetzt hat der Himmel einen glitzernden Stern gewonnen. Wir lieben dich."

Alphonso Williams mit seiner Gattin Manuela und den gemeinsamen Kindern, Tochter Franziska und Sohn Raphael. (Quelle: imago images)



In den vergangenen Wochen war es ruhig um den DSDS-Sieger geworden. Fans machten sich Sorgen. Am Donnerstagabend wandte sich dann seine Familie über die Social-Media-Plattform an seine Anhänger und erklärte, dass der 57-Jährige seit längerer Zeit in einer Klinik behandelt wird. Zu diesem Zeitpunkt gab sich die Familie noch optimistisch. Man hoffe, "dass es nun für ihn endlich in eine positive Richtung geht", schrieb sie zu einem Bild aus dem Krankenhaus.



Nur zwei Tage später ist Alphonso Williams tot. Der Sänger hat mit 57 Jahren den Kampf gegen den Prostatakrebs verloren.





Berühmt wurde Alphonso Williams 2017 mit seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar". Ein Jahr später nahm der Sänger dann an der sechsten Staffel von "Promi Big Brother" teil. Auch dort schaffte es der Riese mit dem großen Herzen bis ins Finale. Alphonso Williams belegte damals den dritten Platz.