Trotz Topform nur Nummer zwei

Robert Lewandowskis Ehefrau ist "der Boss"

28.11.2019, 14:20 Uhr | dpa , t-online.de

Bayerns Sturmjuwel Robert Lewandowski steht in der Rangfolge zu Hause weiter hinten als bei seinem Arbeitgeber aus München. Seine Ehefrau Anna äußerte sich entsprechend in einem Interview.

Die Ehefrau von Bayerns Stürmer-Star Robert Lewandowski hält ihren Mann für eine Maschine – und sich selbst für den Boss. "Vor einem Jahr habe ich angefangen zu sagen: Ich bin eine stolze Spielerfrau. Aber ich habe sechs Firmen. Ich bin der Boss. Ich habe über 120 Mitarbeiter", sagte Anna Lewandowska im Interview der "Bild"-Zeitung am Donnerstag.

Die Ernährungs- und Fitness-Expertin erzählte, dass sie und ihr Mann auf Laktose und Weizenmehl verzichten, gerne Gemüse-Spaghetti und Haferbrei essen. Außerdem habe die 31-Jährige einen Schlaftrainer für den polnischen Nationalspieler engagiert: "Kein blaues Licht, kein Fernseher im Schlafzimmer." Die Raumtemperatur dürfe nicht über 21 Grad liegen. "Manchmal machen wir auch ein Mittagsschläfchen."



"Mein Mann ist eine Maschine"

Das sei aber nicht der einzige Grund dafür, dass ihr Mann derzeit in einer solchen Topform für den FC Bayern auf dem Platz stehe, sagte Lewandowska. "Mein Mann ist eine Maschine", versicherte die Ehefrau des 31-jährigen Kickers selbstbewusst. Nicht ohne Grund: Allein in der aktuellen Bundesliga-Saison hat Robert Lewandowski an elf aufeinanderfolgenden Spieltagen immer getroffen, insgesamt kommt der Goalgetter schon jetzt auf 16 Liga-Buden für den Rekordmeister aus München.







Erst kürzlich verriet sie bereits: "Ich liebe das Sixpack meines Mannes" – und berichtete, dass der rege Austausch und die gute Kommunikation zwischen den beiden das Geheimrezept für ihre gut funktionierende Beziehung sei. Anna und Robert Lewandowski machten außerdem gerade erst öffentlich, dass sie ihr zweites Kind erwarten.