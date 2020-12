Für über 250.000 Dollar

Bond-Pistole von Sean Connery versteigert

04.12.2020, 03:06 Uhr | dpa

Sean Connery im dem Film "James Bond - 007 jagt Dr. No": Eine Pistole aus dem Streifen wurde versteigert. (Quelle: Cinema Legacy Collection/ The Hollywood Archives/ imago images)

Sean Connery (✝90) benutzte die Waffe bei seinem ersten Auftritt als Geheimagent James Bond im Jahr 1962. Nun geht die 007-Pistole für eine hohe Summe Geld an einen neuen Besitzer.

Eine von Sean Connery bei seinem ersten Auftritt als Geheimagent in "James Bond - 007 jagt Dr. No" (1962) benutzte Pistole ist in den USA für viel Geld versteigert worden. Ein Bieter ersteigerte die berühmte Walther PP am Donnerstag für 256.000 Dollar, das sind umgerechnet rund 210 000 Euro, wie Julien's Auctions in Beverly Hills mitteilte. Das Auktionshaus hatte den Schätzwert zuvor mit 150.000 bis 200.000 Dollar beziffert. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.

Ein Foto von Sean Connery, auf dem er die Pistole in der Hand hält, zierte den Katalog der Auktion "Icons & Idols", bei der mehr als 500 Hollywood-Memorabilien unter den Hammer kamen.

Der schottische Schauspieler war am 31. Oktober im Alter von 90 Jahren auf den Bahamas gestorben. Connery war der erste James-Bond-Darsteller - und für viele Fans auch der beste. Er spielte den britischen Geheimagenten zwischen 1962 und 1983 sieben Mal.