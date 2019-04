Dorothee Bär im Superheldin-Look

So knallig bunt hat man eine Politikerin noch nie gesehen

10.04.2019, 10:16 Uhr | JSp, t-online.de

Staatsministerin Dorothee Bär und Bundesminister Andreas Scheuer spielten bei dem Computerspielpreis in Berlin Superhelden. Die beiden kreuzten für die Fotografen die Klingen. Dabei hatte Dorothea Bär ein gewagtes Outfit an. (Quelle: SAT.1)

Dorothee Bär war am Dienstagabend zu Gast beim Deutschen Computerspielpreis in Berlin. Dabei überraschte die Staatsministerin in einem Superheldin-Outfit.

Für die sonst eher graue und schlicht gehaltene Mode in der Politik war der Auftritt von Staatsministerin Dorothee Bär eine echte Sensation. Die 40-Jährige kam in einem Look, der sofort ein wenig an Wonder Woman erinnerte.

"Was ist die Berliner Variante für das Dirndl?"

Ein knallenges pinkes Oberteil, wohl aus einem latexähnlichen Stoff kombinierte sie mit einem hellblau glänzendem Metallic-Rock, der mit einem Gürtel verziert war. Ein ungewöhnliches Styling für eine Politikerin.



Darauf angesprochen erklärte Dorothee Bär "Bild": "Ich hab mir gedacht: Was ist die Berliner Variante für das Dirndl? Und dann bin ich auf das hier gekommen."

So kommt der Look im Netz an

„Ich finde, die Doro hat das Motto diese Woche am besten umgesetzt. Von mir gibt es dafür 10 Punkte.“#derDCP19 pic.twitter.com/id4x9TZ2nb — Kevin Albrecht (@SoEinAlbrecht) April 9, 2019

Wichtigste Frage ist geklärt: @DoroBaer trägt eine Mischung aus Gürtelsammlung und Wonder Woman. #derDCP19 pic.twitter.com/dP3SdcwawO — Ron Stoklas (@stonroklas) April 9, 2019

Auch im Netz ist der Look von Dorothee Bär bereits Thema. "Ich finde, die Doro hat das Motto diese Woche am besten umgesetzt. Von mir gibt es dafür 10 Punkte", schreibt jemand via Twitter und spielt damit auf ein mögliches Urteil von Guido Maria Kretschmer bei seiner Show "Shopping Queen" an. Andere verglichen das Outfit mit Wonder Woman.





Eines ist auf jeden Fall sicher. Mit dem Zweiteiler von Designerin Marina Hoermanseder stellt Dorothee Bär ihren Kollegen Andreas Scheuer ganz schön in den Schatten. Der Digitalminister kam etwas langweilig im Anzug daher.