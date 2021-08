Teure Kfz-Haftpflicht

In diesen Regionen sind die Regionalklassen am höchsten

26.08.2021, 17:51 Uhr | dpa, cch, t-online

In manchen Regionen können sich Autohalter weiter über niedrige Einstufungen bei der Kfz-Haftpflichtversicherung freuen. In anderen Regionen wurde hochgestuft. Das zeigt die neue Regionalstatistik der Versicherer.

Für rund jeden vierten Versicherten ändert sich für 2022 in der Kfz-Haftpflicht die Regionalklasse. Das teilt der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft mit. So können sich knapp 4,2 Millionen Autofahrer in 52 Bezirken über bessere Regionalklassen freuen, während rund fünf Millionen in 56 Bezirken heraufgestuft werden.



Für die meisten Autohalter bleibt alles beim Alten: Für rund 32,8 Millionen von ihnen in 305 Bezirken gelten die Klassen des Vorjahres.

Gute Schadenbilanzen in Brandenburg und Niedersachsen

Grundlage der Berechnung ist, wo die meisten oder teuersten Schäden entstehen. Demnach haben Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern besonders gute Schadenbilanzen – und entsprechend günstigere Einstufungen. Hohe Regionalklassen gibt es wie bislang besonders in Großstädten und in Teilen Bayerns. Bei den Großstädten liegen Berlin, Hamburg, München und Essen hinten.

Neue Regionalklassen gelten 2022 auch für die Voll- und Teilkaskoversicherung. Hier kommen 3,5 Millionen Kaskoversicherte in niedrigere und etwa zwei Millionen in höhere Klassen, erläutert der GDV. Für die meisten ändert sich wiederum nichts. So bleiben für rund 31,2 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherten die alten Klassen relevant. Das sind fast 85 Prozent.

Kfz-Regionalklassen 2022: Hier ist das Autofahren besonders teuer

Die Einstufung in eine Regionalklasse – und somit der Wohnort – kann sich deutlich auf den Versicherungsbetrag auswirken. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox wird der Unterschied besonders zwischen Berlin und Münster deutlich. Die Berliner zahlen fürs Autofahren deutlich mehr als Münsteraner: In der Hauptstadt kostet die Kfz-Haftpflicht 46 Prozent mehr als in der Fahrradstadt.



In der Teilkasko bezahlen Versicherte aus Berlin sogar 61 Prozent mehr. Der Vollkaskoschutz ist um 56 Prozent teurer – das sorge laut Verivox für einen jährlichen Preisunterschied von 216 Euro. Diese Berechnungen basieren auf dem Fahrerprofil für einen 45-jährigen Alleinfahrer eines Audi A3 2.0 TFSI (15.000 km/Jahr, SF 10).

Welche Zulassungsbezirke werden besonders hoch eingestuft?

Top 10

Hohe Regionalklassen Haft-

pflicht Teil-

kasko Voll-

kasko Regio-

Quote* Kaufbeuren 12 12 8 91% Ostallgäu 9 14 9 91% Berlin 12 10 9 89% Rottal/Inn 8 14 8 86% Mühldorf 10 12 8 86% Miesbach 11 11 8 86% Straubing-Bogen 8 13 8 83% Passau, Landkreis 8 13 8 83% Altötting 10 12 7 83% Garmisch-Partenkirchen 7 13 9 83% *Ein Wert von 100% entspräche der jeweils höchsten Stufe in allen 3 Versicherungsarten.

In der Haftpflicht gibt es 12, in der Teilkasko 16 und in der Vollkasko 9 Regionalklassen.

Welche Zulassungsbezirke werden besonders niedrig eingestuft?

Top 10

Niedrige Regionalklassen Haft-

pflicht Teil-

kasko Voll-

kasko Regio-

Quote* Münster, Westfalen 2 1 1 11% Emden 2 2 1 14% Leer 1 4 1 17% Friesland 1 4 1 17% Coburg, Landkreis 1 4 1 17% Ammerland 2 4 1 20% Oldenburg, Landkreis 1 5 1 20% Schaumburg 3 3 1 20% Mainz-Bingen 2 3 2 20% Coburg, Stadtkreis 3 2 2 20% *Ein Wert von 100% entspräche der jeweils höchsten Stufe in allen 3 Versicherungsarten.

In der Haftpflicht gibt es 12, in der Teilkasko 16 und in der Vollkasko 9 Regionalklassen.

Zur Erstellung der Top 10 hat Verivox eine sogenannte Regio-Quote über alle drei Versicherungsarten erstellt. In der Kfz-Haftpflicht gibt es zwölf, in der Teilkasko 16 und in der Vollkasko neun Regionalklassen. Eine Regio-Quote von 100 Prozent hätte ein Zulassungsbezirk, der bei Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko die jeweils höchste Stufe hätte. In Zulassungsbezirken mit niedriger Regio-Quote sind die Versicherungskosten tendenziell niedriger.



Allerdings haben noch viele weitere Parameter Einfluss auf den Versicherungsbeitrag, so die Experten von Verivox – zum Beispiel das Automodell, das allgemeine Preisniveau der Versicherung und die Schadenfreiheitsklasse des Fahrers.

Der GDV aktualisiert einmal jährlich die Einstufung aller Kfz-Zulassungsbezirke in sogenannte Regionalklassen für Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkasko-Versicherungen.