Sind Sie Unternehmer, ist der Free Cash Flow für Sie von besonderer Bedeutung. Erfahren Sie bei uns, was hinter dem "freien Geldstrom" steckt.

Die meisten Unternehmen werden "wertorientiert" geführt. Dieser Grundsatz basiert darauf, dass Firmen am Kapitalmarkt primär als Finanzanlage gesehen werden. Wie wertvoll ein Unternehmen ist, hängt von den auszuschüttenden Dividenden und vom Verkaufswert einzelner Anteile ab. Für beides ist der Free Cash Flow von Bedeutung. Wir erklären es genauer.

Was bedeutet der Begriff Free Cash Flow?

Mit dem Begriff Free Cash Flow beschreiben Unternehmen den Betrag an Zahlungsmitteln, der ihnen nach Abzug aller notwendigen Investitionen zur Verfügung steht. Einfach gesagt handelt es sich um Geld, das Sie entnehmen könnten, ohne die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens zu beeinträchtigen. Der Free Cash Flow gibt daher einen guten Einblick in die finanzielle Gesundheit Ihres Betriebs. Er zeigt, wie viel Liquidität tatsächlich übrig bleibt, wenn all Ihre Ausgaben gedeckt wurden.