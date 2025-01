Zinsen, Dividenden, Börsengewinne: Pro Jahr sind 1.000 Euro solcher Erträge für Anleger steuerfrei. Was Sie dafür tun müssen und wie Sie am Jahresende noch Steuern zurückholen können.

2024 war für Anleger ein überaus erfolgreiches Jahr: Kursgewinne, Dividenden und auch Zinsen gab es reichlich. Doch so schön diese Erträge sind: Einen Teil davon müssen Banken und Broker an den Fiskus abführen. Die sogenannte Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge beträgt 25 Prozent, darauf kommt der Solidaritätszuschlag und – für Mitglieder einer Kirche – die Kirchensteuer.

Was ist der Freistellungsauftrag und wie können Sie ihn einrichten?

Mit dem Freistellungsauftrag an Ihre Bank oder an Ihren Broker gewährleisten Sie, Kapitalerträge bis zum Freibetrag von 1.000 Euro (bzw. 2.000 Euro für Verheiratete) von der Kapitalertragsteuer zu befreien. Zu den Kapitalerträgen gehören Verkaufsgewinne von Wertpapieren, also etwa Aktien oder Fonds, Dividenden, also Ausschüttungen von Aktiengesellschaften, und Zinserträge, etwa von Tages- oder Festgeldkonten.