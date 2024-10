Bausparvertrag:

Kredite tilgen:

Banksparplan:

So fahren Sie mit einem VL-Banksparplan meist besser als mit Tages- oder Festgeld. Wichtig dafür: nicht vorzeitig kündigen, um am Ende die Bonuszahlung zu kassieren. Allerdings gibt es bundesweit nur wenige Banken, die Sparpläne für vermögenswirksame Leistungen anbieten.

Aktienfonds:

Hier sind die Rendite-Chancen am höchsten, gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, Verluste zu machen. Eine bequeme und günstige Variante, mit VL in Aktien zu investieren, ist ein ETF-Sparplan. ETFs sind spezielle Aktienfonds, bei denen ein Computeralgorithmus einen Aktienindex wie zum Beispiel den Deutschen Aktienindex (Dax) abbildet. ETFs entwickeln sich also immer genau so, wie der Index, den sie nachbilden.