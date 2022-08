Was bedeutet Sondervermögen?

Doch Achtung: Dass es sich bei dieser Art Geldanlage um Sondervermögen handelt, bedeutet nicht, dass ein Investment in Aktien, ETFs und Co. komplett risikofrei ist. Schließlich können Kurse an der Börse fallen. Benötigen Sie genau in dem Moment das Geld und müssen verkaufen, machen Sie womöglich Verluste. Idealerweise investieren Sie deshalb langfristig: mindestens zehn, besser 15 Jahre. Dann können Sie Krisen aussitzen.