Auch bei der Geldanlage ist es für viele Anleger wichtig, mögliche Risiken zu verringern oder zu vermeiden. So wie riskantes Verhalten im Straßenverkehr zu Unfällen und möglicherweise teuren Schäden führen kann, wird Leichtsinn an der Börse mit finanziellen Verlusten bestraft.

Wer in Aktien investiert, kann also mit defensiven Wertpapieren sein Risiko erheblich senken – doch nicht immer ist eine defensive Strategie an der Börse die beste.

Eigenschaften von defensiven Aktien

Wie Sie defensive Aktien identifizieren

Vor- und Nachteile von defensiven Aktien

Andererseits haben defensive Aktien ein geringeres Wachstumspotenzial, vor allem in Zeiten, in denen die Wirtschaft boomt. Eine Studie des Vermögensverwalters HQ Trust zeigt, dass in Aufwärtsphasen an den Märkten zyklische Aktien aus den Bereichen Technologie oder Finanzen zwar stärker steigen als defensive Werte, aber in Abschwungphasen auch stärker fallen. Das bedeutet, dass defensive Aktien im nächsten Aufschwung weniger aufholen müssen als zyklische Aktien.