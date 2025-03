News folgen Artikel teilen

Viele Menschen sorgen inzwischen mit einem ETF-Sparplan fürs Alter vor. Wir zeigen, wie das funktioniert und wie auch Ihnen der Einstieg gelingt.

Immer mehr Menschen kehren der klassischen privaten Rentenversicherung den Rücken: Zu hoch sind die Gebühren, zu gering die möglichen Erträge.

Loading...

Als Alternative legen Sie einen ETF-Sparplan an, mit dem Sie regelmäßig kleine Beträge sparen und in einen speziellen günstigen Aktienfonds anlegen, der langfristig hohe Erträge verspricht.

Doch wie funktioniert das genau? Was müssen Sie bei ETF-Sparplänen beachten? Und wie viel Geld kann Ihnen solch ein Investment bringen? t-online gibt den großen Überblick:

Was ist überhaupt ein ETF-Sparplan?

Mit einem ETF-Sparplan legen Sie über einen längeren Zeitraum regelmäßig kleinere Summen Geld in einen ETF an, auch Indexfonds genannt. Statt auf einen Schlag einen größeren Betrag investieren Sie über einen langen Zeitraum also kleinere Summen. Bei manchen Direktbanken oder Onlinebrokern im Internet können Sie bereits mit einer Sparrate von 25 Euro pro Monat loslegen.

Gerade für Börsenanfänger sind Sparpläne mit ETFs eine sehr attraktive Form der Geldanlage. Denn ETFs sind günstig und vergleichsweise risikoarm. Zur Erläuterung: Bei einem Indexfonds bildet ein Computeralgorithmus einen Aktienindex nach – beispielsweise den Dax oder den MSCI All Country World Index. ETFs enthalten also eine große Zahl verschiedener Aktien.

Der Vorteil für Sie als Anleger: Sie streuen Ihr Geld sehr breit, ohne selbst viel Ahnung von einzelnen Aktien haben zu müssen. Dadurch halten Sie Ihr Risiko, Verluste zu machen, gering.

Im Falle eines ETFs, der den Index MSCI All Country World nachbildet, investieren Sie beispielsweise in knapp 3.000 der größten börsennotierten Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen in der ganzen Welt. Da ETFs auf einen Fondsmanager verzichten, sind sie, auch im Falle eines Sparplans, günstiger als herkömmliche Aktienfonds.

Konkret funktioniert ein ETF-Sparplan so: Sie zahlen monatlich eine bestimmte Summe in Ihrem Depot ein und kaufen für dieses Geld Anteile an einem ETF, den Sie vorher ausgewählt haben. Wenn der Index, den "Ihr" ETF nachbildet, im Wert steigt, profitieren Sie von dieser Wertsteigerung – verkaufen Sie Ihre Anteile später, machen Sie in diesem Fall Gewinn.

Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sind ETF-Sparpläne damit die perfekte Kombination aus Sparen und Investieren: Da Sie jeden Monat aufs Neue Geld einzahlen, zum Beispiel 25 Euro, wächst Ihr Grundstock an Kapital an, zudem profitieren Sie von den Aktienerträgen, die in der Regel deutlich über den Zinsen aufs Sparbuch liegen.

Zudem sind ETF-Sparpläne eine sehr flexible Form der Geldanlage. Denn bei den meisten ETF-Sparplänen ist es möglich, Ihre Sparrate anzupassen. Das meint: Sie können Zahlungen aussetzen – oder auch mehr als die ursprünglich geplante Rate einzahlen.

Einstiegszeitpunkt beim Sparplan ist unerheblich

Ein weiterer Vorteil eines ETF-Sparplans: Sie müssen sich keine Gedanken über den richtigen Startzeitpunkt machen. Da Sie nicht einmalig einen großen Betrag, sondern regelmäßig viele kleine Summen in die Wertpapiere investieren, ist es nicht einmal schlimm, wenn Sie bei fallenden Kursen einsteigen. In diesem Fall bekommen Sie mehr Fondsanteile für Ihr Geld – steigen die Kurse später wieder, schöpfen Sie die Gewinne ab. Allerdings ist der Ausstiegszeitpunkt sehr wichtig (siehe unten).

Grundsätzlich gilt: Legen Sie nur Geld an, das Sie die nächsten 15 oder 20 Jahre nicht benötigen. Denn auf kurze Sicht kann es sein, dass ein Aktienkurs ins Negative rutscht. Sollten Sie dann Ihr angelegtes Geld benötigen und Ihre ETF-Anteile verkaufen müssen, haben Sie womöglich Verluste gemacht.