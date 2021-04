Umstrittene Steuerdeals

Was hat Scholz mit dem Cum-Ex-Skandal zu tun?

Gerade erst musste Olaf Scholz vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss aussagen. Doch auch bei einem Steuerbetrug ist seine Rolle umstritten – den Cum-Ex-Geschäften. Was Sie wissen sollten.

Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt nicht zur Ruhe. Erst vergangene Woche musste er im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Wirecard-Skandal aussagen. An diesem Freitag muss er sich vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft verantworten. Der Grund: umstrittene Treffen im Cum-Ex-Skandal.

Was merkwürdig klingt, meint Geschäfte, bei denen jahrelang eine rechtliche Lücke rund um den Tag der Dividendenzahlung von Aktien ausgenutzt wurde. Dabei haben Beteiligte Aktien mit einem Anspruch auf die Dividende ("cum") und ohne Anspruch ("ex") zwischen sich hin- und hergeschoben.

Ihr Ziel: mehrere Steuererstattungen durch die Finanzämter. Banken, Finanzberater, Anwälte, Notare – sie alle verdienten an dem Geschäft und dem Staat entgingen Milliarden. t-online erklärt, wie diese Geschäfte genau funktionieren, wie hoch der Schaden war – und welche Rolle Olaf Scholz und der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher in dem Skandal spielen.

Börsennotierte Unternehmen schütten in der Regel einmal im Jahr eine Dividende an ihre Aktionäre aus. Die Anteilseigner werden so am Gewinn beteiligt. Stichtag ist der Tag vor der Dividendenzahlung. Wer zu diesem Zeitpunkt im Besitz der Aktien war, erhält die Dividende ausgezahlt.

Auf diese wird Kapitalertragsteuer fällig. Darüber erhält der Aktionär eine Bescheinigung, die die Bank ausstellt. Auf diese haben es die Beteiligten bei den Cum-Ex-Geschäften abgesehen. Denn sie können Verluste, die sie an anderer Stelle einfahren, mit den steuerlichen Abzügen verrechnen.

Ziel und Zweck der Cum-Ex-Geschäfte – auch Dividendenstripping genannt – war es, für größtmögliche Verwirrung zu sorgen. Mit dem raschen Zirkulieren der Aktien zwischen Anspruchsberechtigten und nicht Anspruchsberechtigten rund um den Stichtag der Dividendenzahlung sollte das Finanzamt am Ende nicht mehr wissen, wer zu diesem Zeitpunkt Aktionär des Unternehmens ist.

Das Ergebnis: Die Steuerbehörden stellten mehr Steuererstattungsbescheide aus, als rechtens. Steuern, die eigentlich gezahlt werden mussten, entgingen dem Fiskus. Dieser Praxis wurde in Deutschland 2012 ein Riegel vorgeschoben. Die anderen europäischen Länder wurden jedoch erst 2015 von Deutschland vor den Dividenden-Steuertricks gewarnt.

Was haben Leerverkäufe damit zu tun?

Eine zentrale Rolle spielten auch Leerverkäufe. Das heißt: Investoren verkaufen Papiere, die sie nicht besitzen und besorgen sich diese anschließend am Markt. Liegt der Kurs unterhalb des ursprünglichen Verkaufskurses, streichen sie einen Gewinn ein. Wie Leerverkäufe funktionieren, lesen Sie hier.

Bei den Cum-Ex-Geschäften wurde das Leerverkaufsgeschäft vor dem Dividendenstichtag aufgesetzt. Verkäufer und Käufer einigten sich über Preis und Zeitpunkt der Transaktion, verschleierten jedoch, wer wann welche Aktie besessen hat.

Direkt zwar nichts. Allerdings: Der Schaden für den deutschen Fiskus durch Cum-Ex-Geschäfte beläuft sich Schätzungen zufolge auf zehn Milliarden Euro.

Das heißt: Dieses Steuergeld stand dem deutschen Staat nicht zur Verfügung – für dringend benötigte Investitionen in Schulen, Straßen oder den Ausbau des Mobilfunknetzes. Durch Cum-Ex-Geschäfte haben sich Betrüger jahrelang auf Kosten der deutschen Steuerzahler bereichert.

Womöglich. Es ist unklar, ob Cum-Ex-Geschäfte "nur" steuerrechtlich unzulässig sind oder es sich tatsächlich um eine Straftat handelt. Vergangenes Jahr sprach das Bonner Landgericht aber ein wegweisendes Urteil: Zwei britische Aktienhändler wurden zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt – damit wären die Geschäfte strafbar.

Der Bundesgerichtshof (BGH) muss jedoch Mitte Juni über die Revision der Beteiligten entscheiden. Außerdem gilt: Die juristische Aufarbeitung steht erst am Anfang. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem in rund 80 Fällen gegen knapp Tausend Beteiligte – höchst fraglich ist aber, ob sie alle strafrechtlich belangt werden.

Denn: Jahrelang gab es eine Gesetzeslücke, die sie ausgenutzt haben. Unter Juristen ist es deshalb umstritten, inwieweit es sich bei den Cum-Ex-Geschäften tatsächlich um eine gezielte Steuerhinterziehung handelt.

Das ist die entscheidende Frage. Es ist nicht so, dass Scholz mit dem gesamten Cum-Ex-Skandal zu tun hätte – dieser erstreckte sich über Hunderte Banken, Aktienhändler und Steuerberater im In- und Ausland.

Bei Scholz geht es konkret um Treffen zwischen dem SPD-Politiker, damals Erster Bürgermeister Hamburgs, und dem Miteigentümer der Hamburger Warburg Bank, Christian Olearius, 2016 und 2017. Gegen Olearius wurde damals bereits wegen des Verdachts auf schwere Steuerhinterziehung ermittelt.

Die Warburg Bank war über Jahre in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt. Brisant sind die Treffen deshalb, weil die Stadt Hamburg später mögliche Steuernachforderungen von 47 Millionen Euro verjähren ließ, eine weitere über 43 Millionen Euro wurde erst nach Intervention des Bundesfinanzministeriums eingefordert. Inzwischen hat die Bank alle Forderungen beglichen, streitet aber weiterhin jede Schuld ab.

Auch SPD-Mann Tschentscher muss aussagen

Wegen der Treffen muss Scholz daher am Freitag im Hamburger Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal aussagen. Scholz hatte die Treffen mit Olearius erst im Nachhinein eingeräumt und sich auf Erinnerungslücken berufen. Zuvor waren Einträge aus Olearius' Tagebuch bekanntgeworden, die auf die Treffen und eine mögliche besondere Behandlung der Bank durch die Finanzbehörde hindeuteten.

Finanzsenator war damals der heutige Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Auch er weist den Vorwurf möglicher Einflussnahme zurück. Zu dem Steuerfall selbst sagen aber beide SPD-Politiker unter Verweis auf das Steuergeheimnis nichts. Tschentscher soll im Dezember vor dem Ausschuss erscheinen, Scholz dann ein zweites Mal.

Rechtsanwälte von Olearius hatten in den vorangegangenen beiden Sitzungen des Ausschusses bestritten, dass es bei den Treffen mit Scholz um irgendwelche Deals gegangen sei. Olearius habe dem Bürgermeister lediglich seine Rechtsauffassung dargelegt, nach der die Steuerforderungen unberechtigt sind.

Kritik an Scholz wegen Wirecard-Skandal

Scholz war zuletzt im Skandal um den Milliardenbetrug beim Pleite-Konzern Wirecard in die Kritik geraten – dieses Mal als Bundesfinanzminister. Auch hier musste sich Scholz vor dem U-Ausschuss des Bundestags verantworten.

Brisant ist es deshalb, weil Scholz Kanzlerkandidat der SPD ist. Seine Aussagen werden von politischen Gegnern daher genau unter die Lupe genommen – und im Wahlkampf möglicherweise gegen ihn genutzt werden.