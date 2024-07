Was bekommt die Witwe eines Beamten?

Wann habe ich Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung?

Wie hoch sind die Leistungen der Hinterbliebenenversorgung?

Höhe des Sterbegelds

Beim Tod von Beamten oder Pensionären bekommt der überlebende Ehepartner ein Sterbegeld in zweifacher Höhe der monatlichen Dienstbezüge oder der Pension. Das Pendant in der gesetzlichen Rentenversicherung nennt sich "Sterbevierteljahr". Witwen und Witwer erhalten dann die volle Rente des Verstorbenen für die ersten drei Monate nach dem Tod auf einen Schlag ausbezahlt.

Höhe des Witwengelds

Das Witwen- oder Witwergeld beträgt in der Regel 55 Prozent des Ruhegehalts, das der verstorbene Beamte erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. In einigen Fällen kann der Satz auch 60 Prozent betragen, je nachdem, wann Sie geheiratet haben und wie alt Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin sind.