Nein. Ähnlich wie bei der Witwenrente in der gesetzlichen Rentenversicherung werden zwar auch bei der Hinterbliebenenversorgung von Staatsdienern eigene Einkünfte angerechnet, das Witwengeld darf aber in der Regel nicht komplett wegfallen. Es müssen mindestens 20 Prozent der Pension des verstorbenen Beamten erhalten bleiben. Wie genau eigenes Einkommen angerechnet wird, hängt zudem von verschiedenen Faktoren ab. Ein Überblick.

Witwengeld: Diese Einkommen werden angerechnet

Rechenbeispiel: So wird Einkommen angerechnet

Ein Beispiel: Nehmen wir an, ein Beamter stirbt. Seine Witwe arbeitet als Angestellte. Sie erhält also neben ihrem Gehalt Witwengeld. Das Witwengeld beträgt in der Regel 55 Prozent des Ruhegehalts, das der verstorbene Beamte erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. In unserem Beispiel sind das 1.296 Euro.