Streng genommen nein. Beamte erhalten kein Weihnachtsgeld im herkömmlichen Sinne. Stattdessen gibt es für einige von ihnen eine jährliche Sonderzahlung, die in ihrer Funktion dem Weihnachtsgeld von Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft entspricht. Das ist allerdings abhängig vom Bundesland. Für Bundesbeamte wird die jährliche Sonderzahlung von fünf Prozent der Jahresbezüge im Dezember seit dem 1. Juli 2009 nicht mehr überwiesen.

Stattdessen wurde sie in zwei Stufen in das Grundgehalt integriert. Dieses stieg zunächst zum 1. Juli 2009 um 2,5 Prozent und zum 1. Januar 2012 um 2,44 Prozent. Die Jahressonderzahlung ist seitdem also in den monatlichen Bezügen enthalten.