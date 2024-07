Beamte genießen verschiedene Privilegien. So zahlen sie zum Beispiel keine Beiträge in die Sozialversicherungen. Sind sie auch steuerlich besser gestellt?

Beamte haben in Deutschland einen besonderen Status, der sich auch auf ihr Einkommen auswirkt. Beispielsweise müssen Beamte keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung , Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Arbeitslosenversicherung leisten.

Zwar müssen sie sich selbst um eine private oder freiwillige gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung kümmern, in der Regel bleibt ihnen trotzdem mehr Netto vom Brutto als einem Arbeitnehmer mit gleichem Gehalt. Wir zeigen, ob es ähnliche Privilegien auch bei der Steuer gibt.

Zahlen Beamte Steuern?

Ja. Beamte unterliegen genauso der Einkommensteuerpflicht wie Arbeitnehmer. Von ihrem Gehalt, den sogenannten Dienstbezügen, geht also ebenfalls jeden Monat Lohnsteuer ab. Damit leisten auch sie eine Vorauszahlung auf Ihre jährliche Einkommensteuer ( mehr dazu hier ).

Wie viel Steuern zahlen Beamte?

Wie viel Einkommensteuer Beamte zahlen, hängt wie bei Angestellten auch von ihrem persönlichen Steuersatz ab. Der wiederum ergibt sich aus der Höhe des zu versteuernden Einkommens (zvE). Dabei gilt: Je höher das zvE, desto höher ist auch der zu zahlende Betrag an Steuern . Das zu versteuernde Einkommen ist nicht gleichzusetzen mit dem Bruttogehalt – oder im Fall von Beamten mit den Bruttodienstbezügen.

Das zvE ist immer niedriger, da noch Freibeträge und Pauschalen abgezogen werden. Das geschieht automatisch, wenn der Arbeitgeber die monatliche Lohnsteuer an das Finanzamt weiterleitet. So gilt beispielsweise auch für Beamte der Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.230 Euro im Jahr, besser bekannt als Werbungskostenpauschale. Das zvE sinkt also um diesen Betrag. Lesen Sie hier, wie sich das zu versteuernde Einkommen genau berechnet.