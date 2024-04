Jeden Samstag beantwortet t-online mit Experten Fragen zu Rententhemen. Heute: Mein Antrag auf Erwerbsminderungsrente wurde abgelehnt – was kann ich tun?

So erging es auch einer t-online-Leserin. Sie schreibt: "Mein Antrag auf Erwerbsminderungsrente wurde abgelehnt, obwohl mein Arzt und meine Psychologin klar formuliert haben, dass ich nicht mehr in der Lage bin, drei Stunden am Tag zu arbeiten. Wie kann es sein, dass der Arzt bei der Deutschen Rentenversicherung anderer Auffassung ist? Kann ich Widerspruch einlegen?"