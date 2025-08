Aktualisiert am 01.08.2025 - 15:47 Uhr

Aktualisiert am 01.08.2025 - 15:47 Uhr

"Großartig, fair und dringend erforderlich"

Einer davon ist Christoph Görtz , der schreibt: "Ich bin Jahrgang 1956 und somit betroffener Boomer. Ich finde den Vorschlag großartig, fair und dringend erforderlich. Die zehn Prozent weniger belasten mich in meiner Lebensführung nicht, da ich nicht mein ganzes Einkommen zum Leben brauche."

"Das wäre respektlos und diskriminierend"

"Wenn man sich für so einen Lebensentwurf entscheidet, weiß man, dass das Geld im Alter nicht reichen wird. Ich würde lieber jemandem helfen, der nach 40 Jahren Vollzeit heute nicht genug Rente erhält."

"Der Grundgedanke einer solidarischen Lösung ist gut, sollte aber gesamtgesellschaftlich gelten – analog der Finanzierung der Deutschen Einheit", mailt Siegfried Kosdon. "Es nur auf eine bestimmte Gruppe, in diesem Falle Rentner, zu begrenzen, wäre respektlos und diskriminierend. Denn Rente geht alle etwas an – egal welches Alter und welche Stellung in der Gesellschaft."